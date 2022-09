iPhone 14 e satelliti: Elon Musk tratta con Apple, gli smartphone useranno le reti di Starlink?

SpaceX ha iniziato un dialogo con Apple. L’azienda di Elon Musk non vuole farsi sfuggire la nuova opportunità delle telecomunicazioni d’emergenza via satellite dedicate agli smartphone — ossia una delle novità introdotte negli USA e in Canada dai nuovi iPhone 14 e 14 Pro.

Elon Musk ha confermato di essersi incontrato con alcuni dei dirigenti di Apple, nella speranza di consentire agli iPhone di dialogare anche con le reti di Starlink.

I nuovi iPhone 14 hanno introdotto per la prima volta la connettività satellitare. Questa funzione non è pensata per lo svago, o anche solo per le telecomunicazioni normali, bensì per le emergenze. In poche parole: in condizione di pericolo, quando la rete cellulare non prende, gli utenti possono comunque sfruttare i satelliti per inviare un messaggio di SOS. Due esempi su tutti in cui questa funzione potrebbe essere utile? Pensate ad un escursionista che si smarrisce in alta montagna, oppure ad una barca che va alla deriva in mezzo al mare.

In uno dei suoi tweet, Elon Musk ha specificato che qualsiasi collaborazione tra Apple e le sue aziende dipenderà dalla compatibilità dell’hardware con le frequenze delle reti usate dai satelliti Starlink. Sembra che tra SpaceX e Apple ci sia già una discreta intesa: “Abbiamo avuto una conversazione estremamente promettente con Apple sulla connettività di Starlink”, ha scritto su Twitter. “Ovviamente il team della divisione iPhone è composto da persone estremamente in gamba”.