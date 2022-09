Cani: in che modo percepiscono il tempo?

Anche i cani si accorgono del tempo che passa, proprio come noi. Ecco come percepiscono lo scorrere del tempo, in particolare quando il loro padrone è assente.

La maggior parte delle persone si chiede se i cani percepiscono il trascorrere del tempo. Si fanno questa domanda, perché dispiaciute di dover lasciare spesso per tante ore il loro cane tutto solo. Ecco cosa si può dire in merito al fatto che i cani possano accorgersi del trascorrere del tempo. Ogni essere vivente ha un suo modo di percezione del trascorrere del tempo. I cambiamenti di luce, il passare delle stagioni, l’alternarsi notte-giorno fanno sì che umani e cani si accorgano del tempo. Difficile però dire quale cognizione abbiano gli altri animali del “tempo”. Per gli umani ci sono già differenti significati del tempo fin dall’antichità. Perfino Einstein ha sottolineato quanto sia differente la percezione del tempo a seconda della condizione in cui siamo o rispetto a cosa ci riferiamo.

Allora i cani come percepiscono il tempo? La loro percezione di esso è simile agli umani? Sono due domande diverse. Per la seconda domanda la risposta è che ogni persona percepisce il trascorrere del tempo a modo suo. Poi si deve considerare il fatto che il tempo esiste solo nel momento in cui ci serve misurarlo. Come facciamo a determinare se la percezione del trascorrere del tempo degli umani sia uguale o simile a quella dei cani o viceversa? Questo, perché non sappiamo come funziona la nostra capacità di percepire il tempo. Essa è influenzata dalle nostre emozioni e dai nostri bisogni fisiologici. Ecco che c’è un altro aspetto importante che diversifica la percezione del tempo tra noi e i cani. Si tratta del tempo registrato attraverso gli odori e l’olfatto del cane. Per noi umani ciò è incomprensibile e impossibile da fare.

Ecco che ci possiamo chiedere a questo punto come il cane percepisce il fatto che il padrone lo lasci da solo un’ora. Non dovrebbe essere il tempo in sé a preoccuparci, ma più che altro come il cane trascorre quel tempo da solo. Se lo lasciamo solo per poco tempo potrebbe oziare tranquillo, altrimenti se passa qualche ora in completa solitudine potrebbe sentirsi in ansia. Meglio quindi preoccuparci della serenità dei nostri cani e di ciò di cui hanno davvero bisogno senza chiederci come percepiscono il passare del tempo. La cognizione del trascorrere del tempo è una questione soggettiva da umano a umano, figuriamoci quando confrontiamo umano e animale!