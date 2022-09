Android 13 taglierà fuori dai GMS gli smartphone senza 2 GB di RAM

Tutti gli smartphone senza 2 GB di RAM come minimo, e 16 GB di memoria di archiviazione, non potranno fruire dei servizi di Google su mobile con Android 13.

Nel corso degli anni, i dispositivi che utilizzano Android, e non solo in realtà, sono stati migliorati da parte dei produttori per quel che concerne varie specifiche tecniche. Fra queste non è di certo esclusa la RAM, che è aumentata passando da MB a GB, fino a raggiungere le due cifre, con miglioramenti che si vedono di anno in anno in tal senso.

Ovviamente, con nuovi standard di questo tipo che si presentano per l’industria, anche a i sistemi operativi hanno modo di adattarsi in tal senso, e infatti Google ha confermato che i nuovi requisiti tecnici di Android 13 escluderanno i dispositivi senza almeno 2 GB di RAM dal supporto dei servizi mobile di Google.

Parliamo, per chi non fosse a conoscenza degli standard attuali, di una quantità di memoria tranquillamente raggiunta da quasi ogni dispositivo, con il cambiamento che di conseguenza intaccherà solamente gli smartphone maggiormente vecchi.

Il tutto ha a che fare con i servizi mobile di Google su Android 13, e di conseguenza resterà comunque possibile fruire delle classiche applicazioni nei sistemi operativi precedenti anche per gli smartphone che hanno solamente 1 GB di RAM all’interno.