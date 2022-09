Amazon Prime Video: arrivano i primi contenuti Dolby Vision HDR

Amazon Prime Video ha iniziato a supportare Dolby Vision HDR sul suo sito di contenuti streaming inerenti a film e serie tv, uno dei migliori in circolazione.

Amazon Prime Video ha iniziato ad utilizzare Dolby Vision HDR, tuttavia, ci sono un paio di cose da specificare, la prima è che sembra essere abilitato solo su tre 3 spettacoli: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Tom Clancy’s Jack Ryan e The Wheel of Time. e la seconda è che finora Dolby Vision sembra funzionare solo sui televisori.

Esistono tre tipi di HDR utilizzati nelle app di streaming di film: HDR10, HDR10+ e Dolby Vision.

HDR10 è la versione più semplice: questo è ciò che si definisce come HDR “standard”. Aggiunge una gamma di colori e una gamma dinamica più ampia rispetto al contenuto SDR, ma deve “mappare i toni” i livelli di luminosità e oscurità in un’unica impostazione per un intero film.

Quindi se un film ha scene sia estremamente luminose che estremamente scure, queste possono perdere i dettagli in le aree più scure e le alte luci più luminose.

HDR10+ è una versione migliore di HDR10. Include “metadati dinamici”, il che significa che la “mappatura dei toni” viene eseguita in base alla scena, quindi le scene scure dicono alla TV di rispondere in un modo molto diverso rispetto alle scene luminose. Questo restituisce sfumature e dettagli quando le cose diventano più luminose e scure. Dolby Vision esegue compiti simili all’ HDR10+, ma è più ampiamente supportato nei contenuti.