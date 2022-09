Xiaomi 13 senza segreti, ecco cosa dicono i leaker cinesi

In queste ore sono emerse nuove informazioni sullo Xiaomi 13, il nuovo flagship essenziale che dovrebbe arrivare in Europa entro la fine del 2022.

In queste ore sono emerse nuove informazioni sulla prossima generazione di flaghship di Xiaomi. Il nuovo Xiaomi 13 dovrebbe debuttare in Europa entro la fine del 2022, grazie a Digital Chat Station conosciamo già alcune nuove informazioni.

Il dispositivo potrebbe, infatti, montare un nuovo display OLED da 6,36 pollici, con un importante scatto generazionale rispetto all’AMOLED da 6,28 pollici visto sullo Xiaomi 12 attualmente in commercio. Non soltanto: il nuovo schermo avrà anche una risoluzione di 1,5K, contro lo standard fullHD+ del 12. Questo perché lo smartphone utilizzerebbe lo stesso display già visto sul Redmi K50 Ultra – un modello uscito a fine luglio in Cina ma ancora inedito in Italia.

Digital Chat Station si aspetta anche un cambio di design: il nuovo schermo dovrebbe dire addio alla curvatura laterale vista sul 12, in favore di una soluzione più tradizionale, ossia uno schermo completamente piatto e senza bombature. Il leaker cinese si aspetta anche un’importante riduzione delle cornici, migliorando quindi la superficie effettivamente occupata dallo schermo.

I nuovi dispositivi Xiaomi 13 usciranno a novembre, tra le altre cose ci si aspetta un nuovo comparto fotografico a tripla lente (due fotocamere da 50MP e un terzo teleobiettivo), un processore Snapdragon 8 Gen 2 e il supporto alla ricarica rapida a 100W. Non resta che aspettare un paio di mesi per saperne di più.