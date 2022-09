Un deposito di anidride carbonica sarà ospitato dalla Norvegia

La cattura e lo stoccaggio del carbonio può essere, in parte, una soluzione per ridurre i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera

In un periodo di emergenza climatica come quello attuale, ridurre la quantità di anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera è un punto fondamentale per rallentare il fenomeno del riscaldamento globale. Una delle possibili soluzioni che potrebbe contribuire ad abbassare i livelli di CO 2 nell’atmosfera è lo stoccaggio della stessa in forma liquida all’interno di depositi creati appositamente. La Norvegia si è proposta di ospitarne uno.

L’anidride carbonica emessa in Europa sarà in parte immagazzinata all’interno di un deposito situato su un’isola vicino a Bergen, nella citta di Øygarden. Il deposito in costruzione conterrà tonnellate di CO 2 che verrà catturata in cima alle ciminiere delle fabbriche. Una volta liquefatta sarà trasferita in Norvegia dove, attraverso delle condutture, sarà trasferita in delle cavità geologiche a 2600 metri di profondità, sperando che rimanga lì a tempo indeterminato.

Si tratta della prima infrastruttura di trasporto e stoccaggio ad accesso libero al mondo, che consente a qualsiasi emettitore che abbia catturato le proprie emissioni di CO2 di prenderle in carico, trasportarle e stoccarle in modo permanente e in totale sicurezza. Sverre Overå, direttore del progetto

Il processo di cattura e stoccaggio del carbonio è stato considerato per anni un processo di utilità marginale complicato e costoso, ma nell’ultimo periodo è tornato in voga tra gli scienziati. Tuttavia non si tratta di una soluzione miracolosa e qualcuno sostiene che potrebbe essere una scusa per prolungare l’utilizzo di combustibili fossili.