Iniziamo la recensione di Saint Omer dicendo che racconta il viaggio di una giovane scrittrice, Rama, che assiste al processo di Laurence Coly, una giovane donna accusata di aver ucciso la figlia di 15 mesi abbandonandola alla marea crescente su una spiaggia nel nord della Francia. Mentre il processo continua, le parole degli accusati e le testimonianze dei testimoni scuoteranno le convinzioni di Rama e metteranno in discussione il nostro stesso giudizio.

Diop ha scritto la sceneggiatura con Amrita David e Marie Ndiaye, una celebre scrittrice francese che ha vinto il premio Goncourt con “Trois femmes puissantes”. Guslagie Malanga (Mon Amie Victoria) è il protagonista del film. Saint Omer è prodotto da Toufik Ayadi e Christophe Barral per Srab Films, dietro al film candidato all’Oscar Les Miserables di Ladj Ly.

Diop è un regista francese emergente e documentarista affermata, che ha girato La Mort de Danton e La Permanence, entrambi vincitori del Cinéma du Réel Festival. Ha anche vinto il Premio Cesar con il suo cortometraggio Vers la tendesse nel 2017. Il suo ultimo film We ha vinto il premio Encounters alla Berlinale nel 2021.

Tribunale di Saint-Omer. Nel giugno 2016 Alice Diop ha assistito al processo di una donna che aveva ucciso la figlioletta, abbandonandola su una spiaggia in Francia l’alta marea.

Ha pensato che la donna avesse voluto offrire la figlia al ‘mare’, una ‘madre’ ben più potente di quanto non potesse esserlo lei stessa.

Ispirata da una storia vera e spinta da un’immaginazione intrisa di figure mitologiche, ha scritto questo film su una giovane scrittrice che assiste al processo di una madre infanticida, con lo scopo di scrivere una rivisitazione contemporanea del mito di Medea. Ma nulla procederà come aveva previsto: l’impenetrabilità dell’accusata porterà la giovane donna a riflettere sulla sua stessa ambiguità nei confronti della maternità.

Ha voluto girare questo film per sondare l’indicibile mistero di essere madre. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Una madre grande quanto il mare

Continuiamo la recensione di Saint Omer dicendo che è ambientato nel novembre 2013 e nella cittadina di Berck-sur-mer, nel nord della Francia, un bambino di 15 mesi viene trovato morto su una spiaggia. È un caso particolarmente difficile per la polizia locale, poiché non vi è alcuna ragione apparente dietro la morte del bambino. Nessun segno di violenza, nessuna barca di migranti arrivata nei giorni precedenti, nessun indizio su come possa essere avvenuta questa tragica morte.

Nel corso delle indagini, la polizia fa risalire alcuni strani movimenti a una donna di origini senegalesi, che viene arrestata e processata per l’omicidio della figlia. Il caso inquietante ha suscitato scalpore in Francia, con la stampa nazionale che lo ha coperto in dettaglio. Saint Omer di Alice Diop, dal nome della città in cui si è svolto il processo, esplora questo caso in dettaglio.

Rama è una scrittrice. È forte e determinata, e ha un forte interesse per un processo che si sta svolgendo nella cittadina di Saint Omer. Una donna di nome Laurence Coly è accusata di aver ucciso la propria figlia abbandonandola in mare durante l’alta marea. La particolarità di questo caso è che Laurence non nega mai di aver ucciso sua figlia Lili, anzi confessa il suo crimine all’inizio del processo. Quindi la domanda che il giudice, il pubblico ministero, persino il difensore si vogliono porre è molto semplice: perché?

Laurence racconta la sua storia: ha lasciato il Senegal, dove ha condotto una vita relativamente serena, quando aveva 18 anni, arrivando a Parigi. Ha iniziato a studiare filosofia dopo alcuni anni di lavoro e ha avuto una relazione con un uomo molto più anziano, il signor Dumontet, che ha generato Lili.

Cos’è successo per costringere Laurence a compiere l’atto terribile? Incolpa la stregoneria della sua famiglia in Senegal, con grande frustrazione del giudice e del pubblico ministero.

Rapporti e testimonianze sembrano contraddirsi, lasciando dubbi e ambiguità in tutte le parti coinvolte, compresi gli spettatori esterni. Rama, che è incinta e ha seguito il processo fin dall’inizio, sembra essere particolarmente colpita dalla storia di Laurence e inizia a ricordare la sua infanzia, il suo rapporto con la madre e la maternità in generale.

Saint Omer è il primo lungometraggio di finzione di Alice Diop, già nota per i suoi documentari. Si potrebbe dire che Saint Omer sia esso stesso un documentario, poiché è stato girato nell’aula del tribunale dove si è svolto il processo vero e proprio. Sicuramente sembra uno vero.

Durante le sequenze di prova, che costituiscono circa il 70% del film, gli attori vengono ripresi in riprese molto lunghe con inquadrature statiche che mettono a nudo il volto e l’anima, con solo il potere delle parole a sostenerli.

Già, parole. Possiamo fidarci di loro? Quante volte abbiamo visto un film e sentito “È la mia parola contro la tua”? Questa definizione si applica perfettamente a Saint Omer, un film che esplora la natura complessa delle parole. Possiamo fidarci di loro? Possiamo fidarci della storia di Laurence?

Considerazioni finali

Concludiamo la recensione di Saint Omer dicendo che dal punto di vista della legge, è una criminale che deve essere incarcerata, ma il film implica che questo è solo un modo di vedere la sua storia. Com’era come madre? Era cattiva? No, secondo quanto dice nella sua testimonianza il suo compagno, l’ambiguo e stranamente inquietante signor Dumontet.

Non era una brava madre, era anche una buona compagna, proprio come era una brava studentessa. Questo rende la sua recitazione più accettabile? No, ma il film cerca di capire Laurence, anche alle sue rivelazioni più apparentemente assurde.

La stregoneria è motivo di risate e derisione nel mondo occidentale (dove le persone consultano ancora l’oroscopo, chiaroveggenti e lettori di palmi della mano), un evidente scontro culturale che può generare effetti devastanti.

Nonostante i suoi studi, il suo interesse per la filosofia occidentale (voleva scrivere una tesi su Wittgenstein), Laurence è ancora vista come un’emarginata sociale e culturale, sia in Francia che in Senegal (è convinta che sua zia abbia lanciato una maledizione su di lei e su Lili per aver lasciato il suo paese natale).

Il racconto di Laurence è toccante quanto inquietante, sia per noi che per il resto dei personaggi. Rama è la sostituta della regista Alice Diop e puoi dire quanto sia stata profondamente colpita da questa storia. C’è una scena in particolare che mostra Rama che scappa dall’aula in lacrime, confusa da ciò che ha sentito, e dalle implicazioni che questa storia potrebbe avere su di lei come futura madre.

Che tipo di madre sarà? Che tipo di madre aveva? Il processo funge da grande terremoto nella sua vita. Lo osservò per preparare un adattamento moderno del mito di Medea (tanto che Diop interpone il racconto con piccoli spezzoni della Medea di Pasolini), ma le sue stesse convinzioni furono infrante, lasciandola sconvolta.

Ha ricordi improvvisi della sua relazione con sua madre, i silenzi imbarazzanti tra loro, il loro rapporto tumultuoso.

Malanda interpreta Laurence con una complessità affascinante, dandole un’ambiguità sorprendente, mentre Kagame, con la sua straordinaria bellezza ed eleganza e trasparenza emotiva, riesce a rendere Rama un personaggio tridimensionale nonostante una quantità molto limitata di dialoghi.

Loro, e tutti gli altri personaggi del film, sono osservati da Alice Diop con uno sguardo molto naturalistico, come se li stesse filmando in una situazione di vita reale. Chiede di non guardarli con giudizio, ma di capire le loro azioni. Siamo, come spettatori, in grado di farlo?