Pinocchio: le canzoni ufficiali del film sono ora anche su Disney Music Vevo

Arriva oggi su Disney+ il nuovo live action di Pinocchio diretto da Robert Zemeckis e con Tom Hanks nel ruolo di Geppetto: naturalmente la pellicola non manca di deliziare i suoi spettatori con un comparto musicale di tutto rispetto, di cui possiamo ora ascoltare e riascoltare i temi principali (tra cui due brani di Alan Silvestri) grazie al canale YouTube di Disney Music Vevo.

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Robert Zemeckis, Pinocchio rivisita in chiave live action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”;

La candidata all’Academy Award Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all’Academy Award Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione. Il cast include inoltre Kyanne Lamaya nel ruolo di Fabiana (e della sua marionetta Sabina), Giuseppe Battiston in quello di Mangiafuoco e Lewin Lloyd in quello di Lucignolo.

