Lunedì Sony presenterà il primo smartphone Xperia da gaming?

Sony ha organizzato un nuovo evento di presentazione dedicato alla sua linea di smartphone Xperia. Solamente qualche giorno fa aveva presentato il nuovo Xperia 5 IV, ma a quanto pare le soprese non sono finite.

La data da segnare sul calendario è il 12 settembre. Xiaomi ha annunciato l’evento con un nuovo interessante teaser, che secondo alcuni commentatori potrebbe nascondere più di qualche indizio sulla natura del nuovo dispositivo. Eh già, perché alcune voci sostengono che Sony voglia lanciare il suo primo smartphone da gaming. Un eventuale Sony Xperia da gaming potrebbe rivelarsi estremamente interessante, banalmente perché potrebbe sfruttare il marchio e i servizi di Playstation… ma forse stiamo sognando un po’ troppo in grande.

In realtà non è detto che Xiaomi presenti un nuovo smartphone, per quel che ne sappiamo Sony potrebbe limitarsi a presentare degli accessori da gaming per i suoi smartphone già in commercio.

Di certo c’è che nel video di teaser si vede chiaramente un membro della squadra di eSport giapponese ‘Scarz’. “Made for Pro gamers and streamers’ recita il claim dell’evento. Insomma, ne vedremo delle belle. Non resta che aspettare lunedì per saperne di più.