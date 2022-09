Gotham Knights: nuovo video mostra il dietro le quinte della Bat-famiglia

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo video diario dedicato a Gotham Knights che approfondisce la “Bat-Famiglia” mostrando un dietro le quinte sulla costruzione dei personaggi e dei loro rapporti all’interno del gioco.

Il tema della famiglia all’interno del gioco sarà centrale. E come spesso accade all’interno di una famiglia, i protagonisti del gioco si troveranno ad essere spesso in conflitto tra di loro. Inizialmente il gruppo sarà diviso, poiché ogni personaggio si troverà ad affrontare il dolore di una grande perdita in maniera diversa. Tuttavia, con il progredire delle storia e lavorando fianco a fianco, gli eroi ritroveranno armonia ed equilibrio e tutto per una singola ragione: si sono scelti come famiglia.

Ogni super-eroe di Gotham Knights ha un proprio arco narrativo. Attraverso la storia di ogni singolo eroe, avremo modo di esplorare tematiche differenti, come ad esempio il tema del trauma e del dolore. Inoltre, ogni personaggio sarà caratterizzato da una propria personalità ed un proprio stile di combattimento. Il loro obiettivo dunque sarà quello di riuscire a collaborare e ad agire insieme con lo scopo di combattere il crimine e proteggere così Gotham City.

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022 per PC, Xbox Series X e S e PS5.