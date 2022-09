Fotovoltaico: l’installazione degli impianti diventa più semplice

L’energia rinnovabile è un elemento fondamentale per risolvere il problema dell’approvvigionamento di energia, soprattutto in tempi di crisi energetica come quelli attuali. L’energia proveniente dal sole gioca un ruolo importante nella transizione energetica.

Installare un impianto fotovoltaico oggi è diventato più semplice in quanto, da parte del Ministero della Transizione Ecologica è arrivata l’estensione del modello unico semplificato tramite l’attuazione del Decreto Energia. Questo potrà essere utilizzato per l’installazione di impianti che arrivano fino ai 200 kW, mentre fino a ora era applicabile solo agli impianti fino ai 50 kW.

Il modello deve essere usato per realizzare, modificare, potenziare, connettere e per l’esercizio di impianti che presentino alcune caratteristiche:

devono essere situati presso clienti finali che siano già dotati di punti di prelievo

i lavori necessari devono essere semplici

il ritiro dell’energia deve essere richiesto al Gestore dei servizi energetici

Il modulo, a eccezione, salvo casi particolari, degli immobili sottoposti a vincolo, deve essere inviato al gestore di rete direttamente dal richiedente. Il gestore, una volta effettuate tutte le verifiche del caso, se l’esito dovesse essere positivo, si muoverà per avviare il procedimento di connessione alla rete senza dover seguire altri processi burocratici.