Epic Games Store: svelati i giochi gratis del 15 settembre 2022

Epic Games Store ha annunciato quali saranno i giochi gratis disponibili a partire dal 15 settembre 2022. Si tratta di Spirit of the North, un gioco di avventura ambientato in Islanda e The Captain.

Spirit of the North è un’avventura single player ambientata in Islanda. Nei panni di una volpe rossa dovremo avventurarci tra distese erbose, ghiacciai e gyeser per salvare l’universo da un destino avverso. L’avventura è strutturata in Capitoli, ma non vi è alcuna traccia di una narrazione esplicita. Spirit of the North è infatti completamente privo di dialoghi ed il cuore dell’esperienza ludica si divide tra esplorazione e risoluzione di puzzle ambientali.

The Captain è invece un’avventura in pixel art che ci mette nei panni di Thomas Welmu, un ufficiale scientifico spaziale disperso all’altro capo della galassia. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Sei il capitano Thomas Welmu, un ufficiale scientifico spaziale disperso all’altro capo della galassia. Delle forze oscure sono dirette verso la Terra per distruggere il nostro pianeta e tu porti con te l’unica cosa in grado di fermarle. Percorri in fretta l’intera galassia. Durante il viaggio, trova nuovi amici e incontra i tuoi prossimi nemici. Non potrai salvare tutti. Chi abbandonerai?

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.