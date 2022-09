Di tutti i cineasti di quella che potrebbe essere definita vagamente la nuova ondata asiatica del 21° secolo, forse il più impegnativo e misterioso – e probabilmente il più inghirlandato nel circuito dei festival europei – è stato il regista sudcoreano Kim Ki-duk. La recensione di Call of God – Köne taevast, l’ultima opera del maestro sudcoreano è una storia fuori dagli schemi.

Il regista ha sempre realizzato film scioccanti, scabrosi e violenti, ma anche spesso ossessivamente tristi e straordinariamente belli e talvolta semplicemente strani. Ma erano stranamente ipnotici. Nel 2011 ho fatto parte della giuria di Cannes Un Certain Regard che ha assegnato il primo premio al suo pezzo documentaristico Arirang, e non ci sono dubbi che su questo il lavoro di Kim ha avuto un effetto imponente.

Il regista sudcoreano, morto a causa del Covid, è stato in prima linea in una nuova ondata di cinema senza compromessi.

Nonostante fosse noto per l’estrema brutalità e lo sfruttamento d’autore, il suo capolavoro – e una delle grandi opere del cinema coreano moderno è Primavera, Estate, Autunno, Inverno … E Primavera (2003), una parabola potente ed enigmatica che riesce a mostrare momenti sereni e avvincenti allo stesso tempo. Le stagioni della vita di un giovane monaco, sotto la cura di un saggio anziano, sono mostrate in un ciclo eterno mentre viaggia verso una tesa illuminazione. È la cosa più rara: un film genuinamente spirituale.

Dopo una carriera dedicata a creare sconcerto e fascinazione, sia dentro che fuori dallo schermo, il maestro coreano Kim Ki-duk ha lasciato il mondo con questo film finale, terminato dopo la sua morte. Questo è il 24esimo ed ultimo film diretto dal regista coreano, morto mentre si trovava in Lettonia nel dicembre del 2020, dopo essere stato emarginato in patria per via di accuse di molestie e violenza sessuale.

La produzione del film ha svelato che Kim aveva girato tutte le scene sul set di una grande città del Kyrgizstan e dopo la sua morte, e su indicazioni di montaggio e postproduzione indicano su appunti di lavoro, è stato il regista estone Arthur Weber a completare definitivamente il film.

Protagonista del film è una ragazza (Zhanel Sergazina) che cerca un amore assoluto, totalizzante e sul suo smartphone viene chiamata da Dio. Incontrato per strada un ragazzo (Abylai Maratov) che le chiede dove si trova un locale, la ragazza lo accompagna fino alla meta.

La storia di una relazione appassionata che si trasforma quasi immediatamente in gelosia e odio, ma si conclude con una nota malinconica – un addio senza mezze misure.

Il sogno dell’amore assoluto

Spirituale non è esattamente come descriveresti il resto del lavoro di Kim, anche se c’è una dimensione decisamente “religiosa” nella sua Pietà (2012), un film di immagini cristiane deformate che ha vinto il Leone d’Oro a Venezia. Un mafioso recupera brutalmente i debiti costringendo le sue vittime a mettere in scena incidenti paralizzanti in modo che possano riscuotere i soldi dell’assicurazione che poi intascherà.

Ma poi appare una donna che afferma di essere la madre perduta da tempo di questo gangster, agonizzante per il senso di colpa per averlo abbandonato da bambino, e lo ha messo su questo sentiero malvagio. È una premessa eccellente e, sebbene non sia un capolavoro, mostra il vero fascino di Kim per uno stato di grazia.

Call of God è stato girato in Kirghizistan, Estonia e Lettonia nel 2019. Kim è morto per complicazioni dovute al Covid alla fine del 2020 all’età di 59 anni. Di nuovo in questo film l’amore si passeggia tenendo per mano la morte, dove il corpo e l’anima si mettono in gioco in modo brutale e definitivo.

Manipolazione sessuale, violenza ribollente, desiderio spirituale e la bellezza consolante del mondo naturale – tutti gli elementi che lo caratterizzano dal suo debutto con Crocodile nel 1996, ci sono.

Un uomo (Abvlai Maratov) e una ragazza (Zhanel Sergazina) si incontrano a un incrocio stradale. Il film è girato in un bianco e nero cremoso. I suoi personaggi sono incorniciati da un viale alberato che riconduce in un parco, con la telecamera posizionata esattamente di fronte a loro. L’uomo chiede indicazioni per il Dream Café (un nome per niente casuale), che si trova comodamente nelle vicinanze. Sta flirtando ma all’improvviso la ragazza viene scippata, e lui recupera dopo un inseguimento e una colluttazione. Poi la invita a cena.

Questa sconsideratezza fa sembrare quanto segue ancora più bizzarro. Dopo il loro primo incontro, la ragazza risponde al telefono nel cuore della notte e sente una voce misteriosa che le dice che ha appena sognato di incontrare un uomo che le ha chiesto la strada per un bar. Lei ammette che questo è vero. Se vuole sapere cosa succede dopo, dice la voce deve riaddormentarsi. Potrebbe voler rimanere sveglia, tuttavia, perché qualunque cosa accada nel suo sogno accadrà anche nella vita reale. Lei sceglie di continuare a sognare.

Nel giro di un giorno, lei e l’uomo fanno sesso nella sua macchina. Poi si rende conto che è già coinvolto con altre donne, inclusa la proprietaria del Dream Café, ed è consumata da una gelosia diabolica. Dicendogli che deve essere solo suo, gli proibisce di parlare con un’altra donna, quindi insiste che andrà a vivere con lui per assicurarsi che rispetti le sue regole.

Considerazioni finali

Arriviamo alla conclusione della recensione di Call to God dicendo che nella sua seconda parte si tinge di horror ed è pervaso dallo stesso bisogno di controllo ancora e ancora. Segue così una frenetica discesa nella follia, spesso assurda ma stranamente avvincente, prima di scivolare in un altro sogno che forse manterrà la promessa del titolo.

Il dio del regista Kim si nasconde in modo suggestivo nei dettagli ma per il resto è sfuggente. Il diavolo, invece, è ovunque.

Kim è stato a lungo criticato in Corea per la sua rappresentazione delle donne come insulse, stridenti e spesso picchiate. Ciò ha chiaramente contribuito a garantire che i suoi film raramente andassero bene al botteghino locale.

Nonostante questo ha sempre vinto numerosi premi ai festival cinematografici internazionali, dove la loro energia incontrollabile gli hanno fatto guadagnare un fedele seguito.

Nel 2017, sono seguite altre accuse, dettagliate in un servizio televisivo incisivo nel 2018 che ha condannato per sempre la sua reputazione. Di conseguenza, per diversi anni ha lavorato solo a livello internazionale.

Call of God è stato girato in russo con attori del Kirghizistan e aveva in programma di girare il suo prossimo film in Lettonia. I sindacati coreani e le organizzazioni femminili si sono opposti con forza alla presenza del suo ultimo film a Venezia. Il direttore artistico Alberto Barbera ha risposto alle domande della stampa che “la separazione tra l’uomo e l’artista è inevitabile”.

Kim Ki-duk ha sempre realizzato film in modo autentico e reale, a volte con risultati trascendenti. Call of God ha certamente momenti trascendenti: la luce screziata attraverso gli alberi sul parabrezza dell’auto, che travolge la loro banale discussione sull’opportunità di fare sesso o meno, è un’immagine ispirata.

Ci sono bagliori della sua cattiveria rompi-tabù, come la coppia che sprofonda in un abbraccio sulla tomba della sua ex ragazza, che sono contro ogni immaginazione come vorrebbero i suoi seguaci. Non è abbastanza, tuttavia: questo è uno dei film con l’anima meno profonda di Kim Ki-duk. Non è affatto solo una critica, ma esce con un clamore molto più piccolo.