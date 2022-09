PlayStation Store: sconti su centinaia di giochi PS4 e PS5 con la promo Divertimento Continuo

Sono già attive sul PlayStation Store le nuove offerte Divertimento Continuo con centinaia di giochi PS5 e PS4 in sconto fino al 70%. La lista dei giochi in offerta include oltre 300 titoli, tra cui il recentissimo The Quarry, Grand Theft Auto: The Trilogy, Ghostwire Tokyo, Far Cry 6 e tantissimi altri ancora. Di seguito trovate una selezione di alcuni degli sconti più invitanti attualmente disponibili:

The Quarry per PS5 a 50,24 euro – 33% di sconto

per PS5 a 50,24 euro – 33% di sconto Grand Theft Auto: The Trilogy a 29,99 euro – 50% di sconto

a 29,99 euro – 50% di sconto Ghostwire Tokyo a 34,99 euro – 50% di sconto

a 34,99 euro – 50% di sconto Far Cry 6 a 27,99 euro – 60% di sconto

a 27,99 euro – 60% di sconto F1 22 per PS5 a 51,99 – 35% di sconto

a 51,99 – 35% di sconto Red Dead Redemption 2 a 23,99 euro – 60% di sconto

a 23,99 euro – 60% di sconto Marvel Spider-Man: Edizione Game of the Year a 19,99 – 60% di sconto

a 19,99 – 60% di sconto Resident Evil Village PS4 & PS5 a 29,99 euro – 25% di sconto

a 29,99 euro – 25% di sconto Just Dance 2022 a 19,79 euro – 67% di sconto

a 19,79 euro – 67% di sconto Bordelands 3 PS4 & PS5 a 13,99 euro – 80% di sconto

a 13,99 euro – 80% di sconto Resident Evil 2 Deluxe Edition a 14,99 euro – 70% di sconto

Come dicevamo questa è soltanto una piccola selezione dei giochi disponibili in sconto. Potrete consultare la lista completa delle offerte del PlayStation Store a questo indirizzo.