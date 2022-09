OPPO: il nuovo ColorOS 13 è in arrivo

Una nuova versione OS ufficiale e stabile per i modelli di dispositivi mobile a marchio OPPO, sta per essere lanciata sul mercato, e si chiamerà ColorOS 13.

Uno dei segreti del successo di OPPO è stato ColorOS, che in pochi anni ha saputo adattarsi ai gusti dei consumatori occidentali e vestire il sistema operativo Android di uno strato di personalizzazione che non perde né prestazioni né utilità. Inoltre, poche settimane dopo il rilascio di Android 13 da parte di Google, anche ColorOS 13 aggiornato si avvicina al pubblico.

Nelle ultime settimane il produttore cinese ha gestito programmi di test Alpha e Beta (sia chiusi che aperti) per vari modelli al fine di sviluppare una propria interfaccia grafica per il grande pubblico, così come già fatto da altri OEM del robottino verde. I test devono aver prodotto i risultati attesi perché OPPO ha recentemente dichiarato che il rilascio del significativo upgrade in versione stabile partirà tra pochi giorni, in vantaggio rispetto a tutti gli altri produttori del mercato Android.

Inoltre, per quanto riguarda l’arrivo degli aggiornamenti software, OPPO è uno di quei produttori che apprezza l’apertura, al punto da annunciare rapidamente i programmi di rilascio all’inizio di ogni mese. Questa volta è stata rispettata anche la procedura operativa standard, con OPPO che ha utilizzato l’account Twitter ufficiale di ColorOS per connettersi con i propri utenti ed estendere la conversazione sia a quelli in Cina che a quelli presenti su altri mercati esteri.

La data più significativa è senza dubbio il 16 settembre 2022. Quindi, quel giorno, i primi dispositivi a marchio OPPO inizieranno a ricevere ColorOS 13, che è basato su Android 13, in una versione stabile. Questa volta il produttore ha dato la preferenza anche ai clienti esteri rispetto a quelli cinesi: in Cina il rollout inizierà il 23 settembre, ovvero una settimana dopo. OPPO Find X5 Pro e OPPO Find X5 saranno i primi modelli a ricevere l’aggiornamento, il che non è inaspettato, il OnePlus 10 Pro sarà il primo ad unirsi a loro in Cina.