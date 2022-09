Offerte Amazon: Uncharted Raccolta L’Eredità dei ladri per PS5 in super sconto

Le offerte di Amazon rendono possibile acquistare Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri a un prezzo nettamente ridotto, ovvero il minimo storico che si sia visto sulla piattaforma, già arrivato tempo a dietro, e ora di nuovo disponibile per tutti coloro che vogliono mettere mano sul titolo per PS5.

Il link a cui potete accedere recandovi in testa all’articolo permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto su Amazon, grazie alla quale avrete modo di mettere mano sul titolo fruendo dell’ottimo prezzo al quale viene attualmente proposto, prima che questo possa rialzarsi nel giro di qualche tempo.

Il titolo in questione si presenta al momento al prezzo di soli 34,99€, e va considerato che lo stesso include sia Uncharted 4 che il DLC stand-alone L’Eredità Perduta in versione rimasterizzata, con il prezzo che di conseguenza risulta particolarmente conveniente per l’esperienza in questione.

Parliamo di due avventure ben diverse che coinvolgono i personaggi di questo mondo di Naughty Dog, che con i suoi 5 capitoli totali ha saputo farsi apprezzare, fra un protagonista impossibile da non amare e dei personaggi secondari che hanno alzato l’asticella qualitativa del mondo dei videogiochi.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.