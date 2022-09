Niente di nuovo sul Fronte Occidentale: il trailer del film Netflix che uscirà a ottobre

Il 28 ottobre sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix il film Niente di nuovo sul Fronte Occidentale. Da poco è stato diffuso il teaser trailer, in cui vediamo il personaggio protagonista interpretato da Daniel Bruhl.

Qui sotto trovate il teaser trailer.

Ecco la descrizione del progetto:

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l’avvincente storia di un giovane soldato tedesco in prima linea a ovest durante la Grande guerra. Paul e i suoi commilitoni vivono sulla propria pelle come l’euforia iniziale per il conflitto si trasforma in disperazione e paura mentre in trincea combattono per la propria vita e tra di loro. Questo film diretto da Edward Berger è tratto dal celebre bestseller omonimo di Erich Maria Remarque.