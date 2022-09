iPhone 14: appuntamento a questa sera, ma quanto costeranno?

Tra poche ore Apple presenterà la nuova generazione di iPhone. In totale verranno mostrati quattro nuovi smartphone, incluso l’inedito iPhone 14 Plus che prenderà il posto della serie Mini. Nelle scorse settimane sono uscite numerose anticipazioni, nella giornata di ieri è perfino uscita un’immagine della presentazione stessa, che questa sera verrà trasmessa in differita dopo essere stata pre-registrata.

Rimane un dubbio: quanto costeranno? Su questo gli analisti sono molto divisi, ma recentemente è uscita un interessante report a cura di JP Morgan.

Facciamo una premessa: lo scatto generazionale non sarà esattamente uguale tra le due linee di prodotti. I modelli ‘essenziali’ – iPhone 14 e iPhone 14 Plus – introdurranno un numero di migliorie e novità piuttosto limitato, al punto che perfino il processore sarà identico a quello degli iPhone 13. Storia diversa per gli iPhone 14 Pro e Pro Max, che monteranno una nuova fotocamera, diranno addio al notch e introdurranno per la prima volta anche la modalità Display always-on.

Appoggiandosi a questa informazione, gli analisti di JP Morgan sostengono che i due iPhone 14 ‘essenziali’ verranno proposti allo stesso identico prezzo della generazione precedente, mentre gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max avranno un price tag leggermente più alto di quello degli iPhone 13 Pro e Pro Max. JP Morgan, ad ogni modo, non si sbilancia al punto da anticipare l’entità del rincaro rispetto all’anno scorso. Non resta che aspettare questa sera per conoscere la verità.