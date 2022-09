Il terzo modulo per la stazione cinese dovrebbe essere lanciato a breve

Il razzo Lunga Marcia 5B è in fase di assemblaggio

Mentre la stazione spaziale cinese Tiangong è in fase di completamento, la Cina sta assemblando il razzo Lunga Marcia 5B il quale dovrebbe essere lanciato a ottobre del 2022, trasportando il modulo Mengtian, che conterrà delle attrezzature per poter fare esperimenti sulla microgravità.

Questo sarà il terzo modulo lanciato in 18 mesi e andrà a unirsi agli altri due presenti in orbita, Tianhe, il modulo dedicato agli esperimenti e il Wentian, un laboratorio. Ad accogliere il modulo in orbita saranno i membri della missione Shenzhou-14, al cui comando c’è Chen Dong. Insieme al suo compagno di equipaggio ha utilizzato la nuova camera di equilibrio del modulo Wentianper completare la prima attività extraveicolare.

Secondo le dichiarazioni, Tiangong potrebbe essere ampliata con 6 moduli, ma questo dipende dagli altri paesi e dalla loro adesione al progetto..

I cinesi stanno anche progettando un telescopio spaziale, il cui lancio è programmato per il 2024, con uno specchio primario del diametro di 2 metri e un campo visivo più esteso del telescopio Hubble di circa 300 volte.

La Cina vorrebbe mantenere la stazione spaziale abitata per i prossimi 10 anni, aprendo anche a eventuali partner privati, in modo da condurre una serie di esperimenti e acquisire l’esperienza di volo necessaria.