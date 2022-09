Gambe: ecco perché tremano

Tranquilli, il fatto che le gambe tremino ogni tanto succede a tutti! Può accadere quando si mantiene una posizione eretta per lungo tempo. Il tremore è un movimento involontario che può manifestarsi in ogni parte del nostro corpo. Esso è caratterizzato da un ritmo specifico. Se il movimento non è ritmico si parla di spasmo. Si tratta di una contrazione alternata di gruppi di muscoli detti antagonisti. Nello specifico, sono quei muscoli che hanno una contrazione che crea movimenti opposti come la distensione. Bicipite e tricipite sono un esempio. Uno si contrae e l’altro si rilassa.

Si verifica a qualsiasi età, viene accentuato da stress, ansia, panico, ma anche se si assumono caffeina e nicotina. Perfino il freddo può dare tremore in modo da creare dei movimenti che possano scaldare il corpo. Se il fenomeno è frequente, bisogna rivolgersi a un medico. Si devono valutare il tipo di tremore, la frequenza, l’ampiezza delle oscillazioni e altri fattori.

Inoltre, bisogna sapere i motivi che possono essere alla base di tremori patologici. Ad esempio, quello derivante dal morbo di Parkinson, ischemie, ictus, infezioni, patologie neurologiche degenerative e così via. In realtà, di solito non c’è da allarmarsi che le gambe ogni tanto tremino. Se dovesse capitare spesso o sempre, bisogna essere prudenti e indagarne le cause per prevenire importanti problemi di salute.