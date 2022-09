Da Il Signore delle Formiche a The Eternal Daughter, i film del settimo giorno da Venezia 2022

Protagonisti della settima giornata al Festival di Venezia sono The Eternal Daughter e Il Signore delle Formiche accompagnati da Dead for a Dollar nel fuori concorso

Altro giorno e nuovi film da raccontare direttamente dal Festival di Venezia. Il concorso viene aperto da Gianni Amelio e il suo Il Signore delle Formiche, film tratto dal Caso Braibanti dei nostri anni ’60, e da The Eternal Daughter di Joanna Hogg che vede Tilda Swinton in molteplici ruoli da protagonista.

Ma non si finisce qui perché nel fuori concorso arriva anche Walter Hill con Dead for a dollar, un western abbastanza particolare che più che essere apprezzato per la sua bellezza tecnica si fa volere bene comunque!

Ce ne parlano le nostre Gabriella e Laura. Vediamo come è andata:

