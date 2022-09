Criptovalute, nuovo bagno di sangue: da Bitcoin a Solana, nuovi segnali di profonda difficoltà

Il mercato delle criptovalute torna in forte difficoltà. Da Bitcoin a Solana: le principali criptovalute tornano in profondo rosso.

Il mercato delle criptovalute torna in forte difficoltà. Dopo quello che era sembrato l’inizio di un percorso di ripresa, le principali criptovalute sono tornate in zona rossa. Da Bitcoin ad Ethereum, passando per Solana e tutte le altre.

I Bitcoin hanno perso il 5,5% rispetto ai valori di ieri. La criptovaluta è scivolata sotto quota 19.000 dollari, toccando i 18.810 dollari. -7,25% rispetto l’ath della scorsa settimana.

Male anche Ethereum, che in 24 ore ha perso addirittura l'8,35%.Così la criptovaluta è tornata a quota 1.520 dollari, nonostante tutte le anticipazioni che stanno accompagnando l'atteso merge della Blockchain di Ethereum.

Solana scende a quota 31,12%, scivolando del 5,48% rispetto a ieri

Male anche BNB, ora a quota 264,54 dollari, con una flessione del 5,68%.

Cronos sprofonda del 10,86% su base settimanale, scivolando a 0,1102 dollari.

Disastro anche le principali meme-coin, tra cui DogeCoin e Shiba Inu, rispettivamente a -6,42% e -4,39%.

Insomma, quello di oggi è stato a tutti gli effetti un mercoledì nero. Il grande inverno delle criptovalute, come è stato soprannominato dagli insider, sembra essere qui per restare ancora a lungo. Chi sperava in una ripresa più rapida sembra condannato ad una cocente delusione.