Starlink: altri 51 satelliti lanciati in orbita

Attualmente in orbita ci sono 3.259 satelliti Starlink. Insieme è stato lanciato un veicolo per trasportare i satelliti nell'orbita più alta

Ieri alle 04,09 ora italiana dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, sono stati lanciati altri 51 satelliti della Starlink con un Falcon 9. Si è arrivati così a quota 40 missioni spaziali nel 2022 e un totale di 3.259 satelliti, compresi quelli non più funzionanti. Insieme ai satelliti è partito anche un veicolo in grado di trasportare i satelliti su un’orbita più alta rispetto a quella attuale.

Il veicolo, progettato dall’azienda statunitense Spaceflight, oltre al trasporto dei satelliti, testerà, in previsione di una probabile costellazione di satelliti, una nuova tecnologia per la comunicazione a banda larga con i Boeing allo scopo di connettere utenti commerciali e il governo degli Stati Uniti.

Mentre i satelliti si sono staccati circa 72 minuti dopo il lancio, il veicolo è stato lasciato a 310 chilometri di altezza e dovrà raggiungere l’orbita a circa 1000 chilometri dalla Terra dove inizierà a svolgere i suoi compiti.