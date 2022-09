Riscaldamento globale: come un villaggio Gallese potrebbe essere sommerso in 30 anni

Fairbourne, una cittadina costiera di circa 900 abitanti nel Nord-Est del Galles sembra essere destinata a scomparire nel giro di 30 anni quando, con l’innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale e conseguente scioglimento dei ghiacciai, questa verrà sommersa dall’acqua. !0 anni fa si è pensato di trasferire il villaggio nell’entroterra entro il 2050. Nel Regno Unito, come avvertono i meteorologi, il livello del mare si sta alzando più rapidamente di quanto accadeva un secolo fa.

Già nel 2013, il Consiglio di Gwynedd, da cui dipende Fairbourne, valutando alcune opzioni per gestire il problema si è pensato di smettere di fare manutenzione alle barriere che proteggono il villaggio decidendo così da trasferire tutta la popolazione entro il 2054. Fairbourne è stato il primo villaggio del Regno Unito a ricevere una condanna di questo tipo.

In seguito a ciò il valore delle proprietà è diminuito molto e per gli acquirenti è diventato difficile ottenere dei prestiti. Contemporaneamente il Consiglio è stato messo sotto accusa in quanto i piani di trasferimento non erano stati illustrati.

La consigliera Georgina Salt ritiene che questa decisione sia stata presa molto in fretta e che si dovrebbe essere più flessibili sulla data. A distanza di 10 anni il governo Gallese ha riconsiderato la cosa incaricando gli esperti di effettuare un nuovo studio in quanto quello precedente non teneva conto di alcuni particolari quali alcune dinamiche naturali e i costi di trasferimento della popolazione.