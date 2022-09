Il centro di Mosca nel caos: gli hacker pro-Ucraina ordinano a centinaia di tassisti di recarsi nella stessa via

Alcuni hacker hanno manomesso l’applicazione utilizzata da un servizio di taxi russo per intasare completamente il centro di Mosca, creando gravi disagi. Yandex è un’applicazione simile ad Uber: consente di prenotare una corsa con conducente scegliendo tra decine di diversi veicoli.

Gli hacker hanno fatto credere a dozzine di taxi di doversi recare tempestivamente in una delle arterie più trafficate di Mosca, creando un ingorgo che è durato per quasi un’ora. Dopo essersi conto del disagiato causato dalla sua stessa app, i tecnici di Yandex si sono messi immediatamente al lavoro per risolvere il problema.

Durante la mattina del 1 settembre alcuni hacker hanno messo a repentaglio il corretto funzionamento del nostro servizio Yandex Taxi, creando dozzine di finte prenotazioni destinate ai nostri automobilisti, che si sono recati in massa nel quartiere di Mosca Fili. Nel frattempo abbiamo modificato i nostri algoritmi in modo da impedire che un exploit di questo tipo possa nuovamente essere sfruttato per creare nuovi disagi

ha comunicato un portavoce dell’azienda.

L’attacco è stato rivendicato da diversi account su Twitter che utilizzano i simboli del collettivo Anonymous. Lo scorso venerdì alcuni hacker che si rifanno al collettivo Anonymous avevano annunciato una nuova collaborazione con l’IT Army of Ukraine, un gruppo di volontari nato con lo scopo di creare disservizi all’interno della Russia in segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina.