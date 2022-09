The Whale: Brendan Fraser in lacrime per la standing ovation a Venezia 79

L’anteprima di The Whale a Venezia 79 ha portato ad una standing ovation finale di sei minuti che ha commosso l’interprete protagonista Brendan Fraser, che in molti sono convinti sarà tra i candidati principali per la corsa agli Oscar 2023 come migliore interprete protagonista.

Oltre alle lacrime di commozione dopo l’anteprima, Brandon Fraser ha caratterizzato la sua presenza a Venezia 79 con le parole relative alla sua performance in The Whale. Durante la conferenza stampa l’attore ha dichiarato:

Ho sviluppato dei muscoli che non credevo di avere. Sentivo anche un senso di vertigine dopo che venivano rimosse le protesi alla fine della giornata di lavoro. Sembrava come salire su una barca della laguna. Era proprio quel senso di ondulazione. Sia mentalmente che fisicamente devi essere una persona molto forte per riuscire a vestire questo tipo di abiti e vivere quest’esperienza.

In The Whale Fraser interpreta Charlie, un recluso morbosamente obeso che vive fuori dalla contea di Mormon, Idaho, mentre si nasconde nel suo appartamento mangiando in continuazione. Charlie ha iniziato a mangiare compulsivamente per il dolore dopo la perdita del suo amante gay per cui aveva lasciato la sua famiglia. Charlie cerca di cambiare il corso della sua vita riconnettendosi con la figlia da tempo lontana, un adolescente dalla lingua tagliente e selvaggiamente infelice.

La storia era originariamente un’opera teatrale del drammaturgo Samuel D. Hunter, che adatterà la commedia per lo schermo. The Whale ha debuttato Off-Broadway nel 2012 e ha vinto un numero significativo di premi, tra cui il Drama Desk Award e il Lucille Lortel Award.