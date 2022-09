L’intelligenza artificiale in grado di dipingere quadri

Jason Allen, presidente della compagnia di giochi da tavolo Incarnate Games, ha vinto il primo premio della Colorado State Fair nella categoria Arte Digitale. Cosa che ha suscitato l’ira di tutti gli artisti che hanno partecipato alla competizione.

L’opera che gli ha permesso di raggiungere il gradino più alto del podio, dal nome “Théâtre D’opéra Spatial” è un’immagine creata da un’intelligenza artificiale e stampata in seguito su tela. Nell’opera sono presenti delle persone che osservano fuori da un oblò.

La vittoria di quest’opera ha fatto infuriare gli altri partecipanti a causa del fatto che questa non fosse stata realizzata da lui ma da Midjourney, un’intelligenza artificiale, la quale ha realizzato il dipinto basandosi su un prompt di testo. Il risultato finale è stato poi ritoccato da Allen con Photoshop e Gigapixel.

La pittura digitale consiste in un’opera d’arte creata dall’autore sfruttando dei software di pittura, altri ritengono che in questa categoria possano rientrare pure le opere d’arte create sfruttando l’intelligenza artificiale come in questo caso.

La domanda che ci si pone è se un giorno questo tipo di Intelligenza artificiale possa sostituire il ruolo dell’artista. La risposta è probabilmente no. Questo perché fondamentalmente le persone dipingono per i più disparati motivi come rilassarsi o tirare fuori le proprie. I software di AI possono però essere di supporto all’artista. Ma va anche considerato che l’intelligenza artificiale agisce su input forniti dall’uomo.