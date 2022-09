Il cane non può restare in garage

La legge non vieta di tenere il cane in garage, ma sono molte le sentenze che definiscono reato tale gesto.

Anche se non esiste nessuna legge che vieta di tenere un cane dentro al garage, tante sono le sentenze che lo considerano un reato. Sono state considerate reato le situazioni in cui gli animali sono stati custoditi in condizioni che nuocciono alla salute fisica e psicologica del cane. Sulla detenzione di un cane in un garage, la normativa nazionale non si pronuncia. Quella locale invece lo fa solo in rari casi limitandosi di regolare le condizioni di tale custodia.

Ecco quali sono le differenze che definiscono tale gesto verso il cane come un reato. Si deve valutare che la detenzione del cane in un garage sia lecita o meno. Un conto è tenere il cane qualche ora dentro il garage in un ambiente illuminato e areato. Allora è lecito, altrimenti se si fa vivere in uno spazio chiuso, buio, umido, sporco e poco arieggiato, vuol dire che non è lecito. Questo ultimo caso può integrare diverse fattispecie di reato.

Il Codice penale punisce la detenzione di animali

in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

La pena è l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10mila euro. Bisogna tener conto che l’animale deve godere di benessere psicologico e fisico. Anche questo differenzia la considerazione di reato o meno. In casi davvero gravi, si può considerare anche l’integrazione del reato di maltrattamento di animali. Ciò prevede la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro.