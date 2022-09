Gallinelle d’acqua: avvistate nel porto di Bari

Avvistate gallinelle d’acqua nell’area portuale di Bari. Ormai non è insolito fare simili incontri vicino alle città. Per alcune ragioni non ci si aspetterebbe il loro avvistamento, ma invece capita sempre più spesso. Sono state avvistate tra vegetazione e roccia, sullo sfondo di pale meccaniche che stanno completando i lavori al porto di Bari.

L’area in cui è stato registrato l’avvistamento delle gallinelle è Marisabella. L’aspetto del porto è destinato a cambiare, anche per quanto riguarda la costa. Un miglioramento per lo scalo barese, ma soprattutto c’è chi pensa che questi cantieri possano provocare danni gravi all’assetto idrogeologico e all’ecosistema marino. Inoltre, è nato il Comitato Fronte del Porto formato da associazioni e liberi cittadini per fermare la realizzazione di queste opere.

Il comitato Fronte del Porto non cesserà di esercitare in ogni ambito la sua azione civica di controllo anche in questa fase avanzata del dragaggio, tenendo viva la speranza di un ravvedimento degli attori in campo.

Matteo Magnisi e Silvana Grilli, i due portavoce del Comitato Fronte del Porto

Le gallinelle con la loro presenza rappresentano la forza della natura nei confronti della perseverante minacciosa presenza umana che incombe.

L’intenzione è quella di riqualificare la zona rendendola un elemento di pregio dialogheremo con alcune associazioni animaliste per trasformare quello che era un luogo degradato in una sorta di habitat artificiale.

Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale