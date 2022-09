Commessi robot che riforniscono gli scaffali

Per contrastare la carenza di manodopera in Giappone si sta testando l’uso di robot per rifornire velocemente e a basso costo gli scaffali dei negozi. Grazie a Telexistence, una compagnia specializzata nella robotica con sede a Tokyo, l’automa chiamato TX SCARA è già in sperimentazione in circa 300 negozi della catena FamilyMart, piccoli negozi che vendono snack e bevande.

Benché dotato di propria intelligenza la quale gli permette di comprendere quali prodotti mancano sugli scaffali, come e dove posizionarli, il TX SCARA è in grado di chiedere assistenza nel caso dovesse trovarsi di fronte a problemi che non riesce a gestire.

Se, per esempio, il robot si trovasse di fronte a un prodotto caduto o una bottiglia rotta, l’operatore può prenderne il comando utilizzando degli occhiali di realtà virtuale per risolvere il problema creatosi

Il robot è dotato di un braccio meccanico con una clip in grado di manipolare una grande varietà di prodotti ed è gestito da un software chiamato GORDON il quale permette di capire quali prodotti stanno per esaurirsi sugli scaffali e come questi vanno posizionati.

Al momento questo dispositivo è in grado di sistemare sugli scaffali circa 1000 unità di prodotti al giorno e si sta rivelando davvero utile per i piccoli negozi aperti 24 ore su 24. I robot sono progettati in modo da adattarsi ai limiti dei negozi, in modo da non richiedere costi aggiuntivi per la modifica dei layout.