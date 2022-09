Cip e Ciop Agenti Speciali vince l’Emmy per il migliore film TV

Il film d'animazione Cip e Ciop Ageni Speciali ha ottenuto l'Emmy Awards per il migliore film per la televisione.

Cip e Ciop Agenti Speciali è riuscito ad ottenere un grande successo dopo la sua distribuzione sulla piattaforma streaming Disney+, confermato anche dalla vittoria ai Creative Arts Emmy Awards, in cui ha ottenuto il premio per il migliore film per la televisione.

La vittoria agli Emmy Awards di Cip e Ciop Agenti Speciali conferma l’operazione realizzata dalla Disney, che aveva in cantiere il progetto già da nove anni. Cip e Ciop Agenti Speciali è il sequel della serie animata degli anni Ottanta e Novanta con i due character protagonisti.

In Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (doppiato nella versione italiana da Raoul Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (doppiato nella versione italiana da Giampaolo Morelli), nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.