Google blocca Truth Social dal suo Play Store

La decisione di Google di bloccare il lancio dell’app Truth Social sul Play Store per problemi di moderazione dei contenuti solleva la domanda sul perché Apple non abbia intrapreso un’azione simile sulla versione iOS dell’app che è stata pubblicata sull’App Store da febbraio. Secondo un report di Axios, Google ha trovato numerosi post che violavano le sue politiche sui contenuti del Play Store, bloccando il percorso dell’app per andare in diretta sulla sua piattaforma, ma alcuni di questi stessi tipi di post sembrano essere disponibili sull’app iOS, ha scoperto TechCrunch.

Ciò potrebbe innescare una nuova revisione dell’app iOS di Truth Social, poiché sia le politiche di Apple che quelle di Google sono in gran parte allineate in termini di come le app con contenuti generati dagli utenti devono moderare i propri contenuti.

Axios questa settimana ha riportato per la prima volta la decisione di Google di bloccare la distribuzione dell’app Truth Social sulla sua piattaforma, a seguito di un’intervista rilasciata dal CEO dell’app, Devin Nunes, ove l’ex membro del Congresso e membro del team di transizione di Trump, ora CEO dei social media, ha suggerito che la rapina con la versione Android dell’app fosse dalla parte di Google, dicendo:

Stiamo aspettando che ci approvino e non so cosa ci sta prendendo così lungo.

Dopo che Google ha esaminato l’ultimo invio di Truth Social al Play Store, ha riscontrato molteplici violazioni delle norme, di cui ha informato Truth Social il 19 agosto, ed ha anche informato Truth Social su come affrontare tali problemi per ottenere l’accesso al Play Store, ha osservato la società: