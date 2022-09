Pakistan: un terzo del Paese è sommerso dalle alluvioni

Le immagini dei satelliti ci mostrano il disastro causato dalle inondazioni in Pakistan

Le immagini dei satelliti ci mostrano uno spettacolo davvero preoccupante. La crisi climatica in corso ha causato in Pakistan una serie di eventi meteorologici veramente estremi. In primavera c’è stata un’ondata di caldo record, a seguito della quale si sono verificate delle alluvioni spaventose. Circa un terzo del paese (della superficie pari a quella del Colorado) si trova sott’acqua.

La gravità di queste alluvioni, causate da nubi che hanno riversato sul Paese una quantità di acqua dieci volte superiore al normale, ce le ha mostrate il satellite Copernicus Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea tanto che il fiume Indo si è praticamente trasformato in un lago.

Secondo i report le persone afflitte da questo disastro sono circa 33 milioni, di cui la metà sono bambini, e oltre 1100 persone sono decedute. I danni stimati dovrebbero aggirarsi intorno ai 10 miliardi di dollari.

Queste condizioni meteorologiche avverse sono principalmente causate dai cambiamenti climatici, ma va considerato che il Pakistan è responsabile solo in piccolissima parte per le emissioni di gas serra.