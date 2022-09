Nope: Jordan Peele vuole realizzare il sequel

Durante un’intervista per il The New York Times il regista Jordan Peele ha tirato fuori delle dichiarazioni che fanno presagire lo sviluppo di un sequel di Nope, considerando anche la presenza di un personaggio misterioso del primo film.

Su IMDb l’interprete Michael Busch è accreditato in Nope come Nobody, ma nel film non c’è traccia della sua presenza. Lo stesso Jordan Peele ha detto:

La sua storia dev’essere ancora raccontata. Sono contento che le persone abbiano fatto caso a questa cosa, credo che vorranno delle risposte su alcuni dettagli, e noi non abbiamo ancora finito di raccontare questa storia.

Il personaggio di Nobody non appare nel montaggio finale del film, ma fa un’apparizione del trailer, in una scena in cui cammina tranquillamente mentre le altre persone stanno fuggendo.

Nope riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions.