Meta lancerà delle app in abbonamento per i suoi social network?

Le piattaforme social sono cresciute in modo significativo negli ultimi anni perché sono gratuite, tuttavia, per monetizzare la propria attività, vari social stanno passando alle versioni a pagamento. Ad esempio, Telegram ha già lanciato Telegram Premium, pertanto, le funzioni e le caratteristiche di base sono gratuite, ma se si vuole di più, bisogna pagarle. Qualcosa di identico accadrà con Meta e i suoi prodotti, inclusi Facebook, Instagram e WhatsApp.

Come riportato da The Verge, Facebook, Instagram e WhatsApp potrebbero avere alcune funzionalità speciali che verrebbero sbloccate solo a pagamento. Secondo la fonte, Meta ha già formato una nuova divisione chiamata New Monetization Experiences, e questa divisione ha un unico obiettivo di sviluppare funzionalità a pagamento per l’app dell’azienda.

Francamente, ci sono alcune funzionalità a pagamento offerte da Facebook e Instagram, che però sono principalmente per i creatori. Tra questi, possiamo citare Stelle, eventi a pagamento e vari prodotti in abbonamento, quindi quello di cui stiamo parlando sembra non avere nulla in comune con queste caratteristiche.

Sfortunatamente, non ci sono suggerimenti sul tipo di funzionalità a pagamento che potrebbero arrivare da Facebook, Instagram e WhatsApp. Probabilmente è legato al fatto che la divisione è in fase di formatura, e per il momento non ci sono compiti concreti.