iPhone 14 Pro: Gurman conferma il design della nuova fotocamera anteriore?

Mark Gurman di Bloomberg ha detto che Apple ha in programma di rendere i due ritagli per la fotocamera frontale uniti anziché separati quando sono in uso.

Inizialmente, i report affermavano che l’iPhone 14 Pro avrebbe utilizzato un a punch-hole simile a molti telefoni Android. Quindi, è stato riferito che Apple avrebbe effettivamente sostituito la tacca con due ritagli separati: uno a forma di pillola e uno punch-hole.

Mentre l’iPhone 14 Pro dovrebbe ancora presentare questi due ritagli, Apple sta apparentemente pianificando alcuni trucchi software per farlo sembrare un ritaglio più lungo a forma di pillola. Questo è stato riportato per la prima volta in una fuga di notizie, e ora Gurman ha confermato il tutto.

In un post su Twitter, Gurman ha affermato che questa voce è “vera” e che il display dell’iPhone 14 Pro presenterà una sostituzione della tacca unificata che sembra avere “un ampio ritaglio a forma di pillola”. Ci sono ancora alcuni dettagli che non conosciamo su questo cambiamento e sicuramente crea una svolta dell’ultimo minuto in alcune delle aspettative che si avevano per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Le prime notizie sulla sostituzione della tacca di iPhone 14 Pro sono emerse dalla catena di approvvigionamento di Apple. Queste si basavano su leak provenienti da fonti della catena di approvvigionamento, come quelle che lavorano con i partner di visualizzazione di Apple, il che è probabilmente il motivo per cui il dettaglio è emerso.