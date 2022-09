iOS 12: confermata una falla di sicurezza sui dispositivi

I vecchi iPhone e iPad hanno una falla nella sicurezza, e quindi la società ha rilasciato un aggiornamento a iOS 12 sui dispositivi per risolvere il problema.

Alcuni dispositivi obsoleti stanno attualmente ricevendo un aggiornamento imprevisto da parte di Apple. L’azienda consiglia ai consumatori di scaricare e installare l’aggiornamento iOS 12.5.6 sui propri dispositivi in ​​un documento di supporto rilasciato il 31 agosto 2022.

Quindi, la squadra californiana afferma di aver trovato una falla nella sicurezza. Un utente malintenzionato potrebbe eseguire codice dannoso sfruttando una vulnerabilità in WebKit, la tecnologia che consente agli sviluppatori di visualizzare le pagine Web all’interno dei programmi. Apple afferma che un ricercatore di sicurezza senza nome ha scoperto il problema.

Inoltre, il problema, presente sui dispositivi più recenti, era già stato risolto dall’aggiornamento di iOS 15 nell’agosto 2022. È normale che Apple scopra un bug che consente l’esecuzione di codice, e una correzione per una vulnerabilità di questo tipo potrebbe essere disponibile in nove dei tredici aggiornamenti di iOS 15. Secondo Apple, l’altro bug corretto dall’aggiornamento di iOS 15.6.1 non riguarda iOS 12.

Gli iPhone e gli iPad che non sono stati in grado di eseguire l’aggiornamento a iOS 13 devono utilizzare questa nuova versione di iOS 12, è quindi consigliabile accedere alle impostazioni del dispositivo se si sta ancora utilizzando un iPhone 5s, iPhone 6/6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 , iPad mini 3 o iPod touch 6 andare alla sezione Generale, quindi su Aggiornamento software e procedere.