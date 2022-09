Fairy Tale: in pre-order su Amazon l’edizione italiana del romanzo di Stephen King

Fairy Tale di Stephen King verrà rilasciato nella giornata del 6 settembre, e i pre-order per la piattaforma di Amazon sono attualmente aperti.

Grazie alla piattaforma di Amazon è possibile procedere on il pre-order del romanzo di Stephen King, Fairy Tale, prima che la data d’uscita sia arrivata, considerando che lo stesso verrà rilasciato nella giornata del 6 settembre anche nella nostra lingua, e che sarà quindi possibile per tutti leggerlo e ammirare di più in merito al titolo del noto autore.

Sfruttando il link che trovate in testa all’articolo potete quindi accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di procedere con il pre-order dello stesso, non facendovi trovare impreparati quando la data di lancio sarà finalmente arrivata nel giro di solamente qualche giorno.

Fairy Tale di Stephen King si presenta nello specifico sfruttando il pre-order al prezzo di 20,80€ per quel che concerne l’edizione fisica, mentre con un leggero sconto a 15,99€ per il formato Kindle digitale, perfetto per coloro che vogliono risparmiare qualche euro e nel mentre avere a che fare con il libro con un dispositivo elettronico.

Il nuovo libro sarà di sicuro interessante per coloro che hanno seguito la carriera dello scrittore specializzato nel mondo dei thriller e dell’horror, che ha saputo ammaliare i fan di tutto il mondo con i propri racconti.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.