Bones and All: Timothée Chalamet parla della difficoltà di convivere con i social

Timothée Chalamet ha parlato della difficoltà di vivere oggi con i social, comparando l'ambientazione di Bones and All con la contemporaneità.

Durante la conferenza stampa di Venezia 79 in cui è stato presentato il film Bones and All, l’attore Timothée Chalamet ha parlato della difficoltà di convivere con i social al giorno d’oggi. Il lungometraggio è ambientato negli anni Ottanta, un’epoca in cui non esistevano i social media.

Ecco le parole dell’attore:

Non riesco a immaginare come possa essere crescere senza le violenze sui social che ci sono oggi. Nel film ci sono personaggi che lottano con delle loro cose interne, e lo fanno faccia a faccia. Non mi va di giudicare, però posso dire che non è facile vivere al giorno d’oggi. Penso che il collasso della società sia vicino. Ed è per questo che mi auguro che questo film possa contare qualcosa.

Il film, scritto da David Kajganich, che ha collaborato con il regista Luca Guadagnino in Suspiria e A Bigger Splash, è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis “Bones & All” (“Fino all’osso”), edito in Italia da Panini Books. Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.