Bandai Namco svela la sua line-up per il Tokyo Game Show 2022

Anche Bandai Namco ha svelato ufficialmente quale sarà la sua line-up di titoli per il Tokyo Game Show 2022, insieme a tutta una serie di appuntamenti ricchi di novità ed ospiti. La lista completa svelata da Bandai Namco include ben 18 videogiochi per console e PC, che spaziano dai titoli di prossima uscita come l’interessante One Piece Odissey fino ad arrivare ai giochi mobile.

Diamo uno sguardo alla line-up completa:

Giochi console e PC

Ace Angler: Fishing Spirits (Switch) – Giocabile, Trailer

Digimon Survive (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Trailer

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (PS5, Switch, PC) – Giocabile, Trailer

Dragon Ball: The Breakers (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Giocabile, Trailer, Live Stream

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Live Stream

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Trailer

KLONOA Phantasy Reverie Series (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Trailer

LEGO Brawls (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Giocabile, Trailer

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 (PS5, PS4) – Trailer, Live Stream

One Piece Odyssey (PS5, Xbox Series, PS4, PC) – Giocabile, Trailer, Live Stream

Pac-Man Museum+ (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Trailer

PAC-MAN WORLD Re-PAC (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Trailer

Park Beyond (PS5, Xbox Series, PC) – Giocabile, Trailer

PUI PUI Molcar Let’s! Molcar Party! (Switch) – Trailer

SD Gundam Battle Alliance (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Trailer, Live Stream

Sword Art Online: Alicization Lycoris (Switch) – Trailer, Live Stream

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Switch) – Giocabile, Trailer

Ultra Kaiju Monster Rancher (Switch) – Giocabile, Trailer, Live Stream

Giochi mobile e da browser

Dragon Ball Legends (iOS, Android) – Trailer

Dragon Ball Z: Dokkan Battle (iOS, Android) – Trailer

Gundam Breaker Mobile (iOS, Android) – Trailer, Live Stream

The Idolmaster Cinderella Girls: Starlight Stage (iOS, Android) – Trailer

The Idolmaster Million Live! Theater Days (iOS, Android) – Trailer

The Idolmaster: Shiny Colors (iOS, Android) – Trailer

The Idolmaster SideM: Growing Stars (iOS, Android) – Trailer

Mobile Suit Gundam UC. Engage (iOS, Android) – Trailer, Live Stream

My Hero Ultra Impact (iOS, Android) – Trailer

Naruto x Boruto: Ninja Voltage (iOS, Android)

One Piece: Bounty Rush (iOS, Android) – Trailer

One Piece: Thousand Storm (iOS, Android) – Trailer

One Piece: Treasure Cruise (iOS, Android) – Trailer

SD Gundam G Generation ETERNAL (iOS, Android) – Trailer, Live Stream

Super Robot Wars DD (iOS, Android) – Trailer

Sword Art Online: Variant Showdown (iOS, Android) – Trailer, Live Stream

That Time I Got Reincarnated as a Slime: ISEKAI Memories (iOS, Android) – Trailer, Live Stream

Diamo, infine, uno sguardo anche al calendario degli eventi condiviso da Bandai Namco che conferma che i titoli ad avere maggiore spazio saranno One Piece Odissey, per cui è previsto un lungo live stream il pomeriggio del 15 settembre e Dragon Ball: The Breakers, che invece sarà protagonista di un secondo evento il 16 settembre. Lo trovate qui di seguito:

15 settembre

dalle 19:30 alle 20:30 – Gundam Game Lineup Station 2022 – Gundam Breaker Mobile, Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, Mobile Suit Gundam U.C. Engage, SD Gundam Battle Alliance, e SD Gundam G Generation ETERNAL.

dalle 22:00 alle 22:50 – One Piece Odyssey Tokyo Game Show 2022 Special – con Marika Kouno (doppiatrice).

16 settembre 2022

dalle 18:00 alle 19:00 – Dragon Ball: The Breakers e Dragon Ball Z: Kakarot Tokyo Game Show 2022 Special Program.

e Dragon Ball Z: Kakarot Tokyo Game Show 2022 Special Program. dalle 20:00 alle 21:00 – Ultra Kaiju Monster Rancher Special Broadcast – con Hikari Kuroki.

dalle 22:30 alle 23:30 – Tales of Series Special Broadcast

18 settembre 2022