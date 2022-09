Yahya Abdul-Mateen: “Lavorare in film come Aquaman è un qualcosa da clown”

Yahya Abdul-Mateen ha di recente rilasciato un’intervista a Vulture che susciterà dibattito tra gli appassionati di cinema e di cinecomics. L’attore ha dichiarato che lavorare in film come Aquaman è un qualcosa da clown.

Ecco le sue parole:

Dobbiamo dire la verità, e ciò che bisogna sapere su film come Aquaman è che si tratta di un lavoro da clown. Aquaman non è come Il processo ai Chicago 7. Questa è una cosa da accettare. Per andare avanti come attore e per sopravvivere bisogna accettare questo tipo di gioco, ed essere navigati riguardo a ciò che può sorprendere il pubblico, il regista o te stesso.