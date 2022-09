Voyager 1: risolto in parte il problema dei dati errati

Da qualche mese la NASA ha cominciato a ricevere una serie di dati anomali da parte della sonda spaziale Voyager 1 che erano incongruenti con ciò che la sonda stava facendo. Si è così scoperto che l’attitude articulation and control system (AACS) stava inviando dati a un computer di bordo che nn funzionava da anni.

Alcuni degli strumenti presenti su Voyager 1 sono stati spenti allo scopo di risparmiare energia o non sono più funzionanti. Il team si è reso conto però che l’AACS inviava dati a un computer che non era più in funzione da diversi anni e quest’ultimo era responsabile per la trasmissione degli stessi dati in modo errato.

Il problema è stato temporaneamente risolto facendo in modo che questi dati venissero trasmessi a un computer sbagliato, ma il team è al lavoro per capire la causa principale del malfunzionamento dell’attitude articulation and control system.

La squadra farà il possibile per cercare di capire quale sia stata la causa, ma sono abbastanza ottimisti di riuscire a scoprirlo nonostante vadano fatte delle indagini. Fortunatamente sono anche riusciti a recupere la versione corretta dei dati inviati dal computer in quest’ultimo periodo.

L’ACSS è un elemento importante della sonda Voyager 1 in quanto permette di mantenere la sua antenna puntata verso la Terra.