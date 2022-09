Psicologia Generale: nuovo corso di laurea triennale

Tor Vergata di Roma apre il corso di laurea triennale in Psicologia Generale, dello Sviluppo, del Genere e del Comportamento Sociale. Le iscrizioni sono partite il 22 agosto per il test d’accesso e l’immatricolazione. Ecco le informazioni generali del corso di laurea:

Lingua: Italiano

Classe di Laurea: L-24 (D.M. 270/04)

Tipologia di corso: Laurea

Durata: 3 anni

Tipo di accesso: Accesso libero, con verifica delle conoscenze in ingresso

Area di afferenza: Medicina e Chirurgia

Dipartimento: Medicina dei Sistemi

Il nuovo corso ha lo scopo di acquisire una valida formazione di base in diversi settori delle discipline psicologiche. Inoltre, fornisce basi di concetto, metodo e cultura per formare un esperto in grado di gestire comportamento e sviluppo umano generali. Il corso permette di avere conoscenze sui processi psicologici relativi alla personalità, alle relazioni socioaffettive, a forme di disagio e agli aspetti cognitivi. Una particolare attenzione è diretta ai processi psicologici motivazionali individuali sociali e lavorativi. Il fondamento psicologico per benessere individuale e dei gruppi. La formazione mirerà anche su differenze di genere, orientamento, identità e specificità comportamentale.

Il corso inquadra la psicologia all’interno delle scienze naturali, umane e sociali. Inoltre, anche fondamenti teorici della psicologia generale, dello sviluppo sociale e del lavoro su relazioni umane e aspetti del disagio psicologico a livello clinico. Prevista anche abilità nella comprensione della lingua inglese e dell’informatica. Incluse anche attività pratiche di tirocinio che permetteranno l’applicazione delle conoscenze messe insieme durante la formazione. Previsto anche lo sviluppo di specifiche competenze professionali.

Lo sbocco professionale di questa facoltà è il ruolo professionale di Dottore in Tecniche Psicologiche. Questo potrà accedere al mondo lavorativo con il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione all’Albo B degli Psicologi. Successivamente al conseguimento dell’abilitazione potrà svolgere una serie di attività sotto la supervisione di uno psicologo senior o in autonomia collaborando con professionisti del settore. Il laureato faciliterà le funzioni nei processi di assistenza e integrazione sociale con valutazioni psicometriche.

Il Dottore in Tecniche Psicologiche potrà operare sotto la supervisione di uno psicologo professionista in strutture pubbliche o private del settore. Inoltre, potrà collaborare in differenti aree di intervento, nei servizi di assistenza psicologica mirata alla persona e alla comunità. Per esempio attività di natura preventiva in relazione alla promozione della salute, alla modifica comportamentale a rischio, all’orientamento professionale e alla gestione risorse umane. Il conseguimento della Laurea permette l’accesso alle lauree magistrali in psicologia della classe LM-51.