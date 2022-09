Parco eolico offshore: il più grande al mondo è nel Regno Unito

Entrato in funzione in questi giorni per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica

Il più grande parco eolico al mondo si trova nel Regno Unito, uno dei tanti progetti per espandere l’eolico offshore, è situato sulla costa dell’Est Yorkshire ed è in grado di produrre abbastanza energia per alimentare circa 1,3 milioni di case.

Hornsea 2 è il nome dato all’impianto eolico offshore costruito dall’azienda Danese Ørsted ed è situato di fianco a Hornsea 1. Il nuovo impianto eolico consiste in 165 turbine che ricoprono un’area di 462 kilometri quadrati e in grado di produrre oltre 1,3 GW, a differenza del vecchio impianto distribuito su una superficie di 407 kilometri quadrati e in grado di produrre 1,2 GW.

Ma il primato di impianto offshore più grande al mondo non resterà a lungo. Infatti la stessa azienda sta progettando un terzo impianto, Hornsea 3, che raddoppierà la capacità produttiva di Hornsea 2 per soddisfare il fabbisogno energetico di più di 2 milioni di case.

Il Regno Unito è leader nel settore degli impianti eolici offshore. Con 38 impianti è in grado di raggiungere la capacità produttiva di oltre 8 GW. Ma ci sono altri impianti in fase di pre-costruzione che saranno in grado di produrre altri 5 GW e ulteriori progetti che aumenteranno la capacità produttiva di altri 11 GW. Lo scopo è quello di raggiungere la produzione di 40 GW tramite eolico entro il 2030.