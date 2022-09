The Omen: Nell Tiger Free nel cast del film prequel

Dopo aver partecipato alla serie The Servant, l’attrice Nell Tiger Free è entrata nel cast di The Omen, il prequel del lungometraggio cult degli anni Settanta, in un ruolo che non è stato specificato. Da quanto rivelato sembra che l’interprete avrà un ruolo importate.

Nell Tiger Free è molto vicina alle produzioni di thriller, considerando che ha preso parte anche a Settlers, film britannico che si mischia con la fantascienza. L’attrice ha anche partecipato a Too Old to Die Young di Nicholas Winding Refn.

I 20th Century Studios hanno trovato la regista che lavorerà allo sviluppo del film prequel su Omen, stiamo parlando di Arkasha Stevenson, che farà il suo debutto in un lungometraggio, dopo essere stata impegnata in televisione con Legion e Channel Zero. La Stevenson collaborerà con Tim Smith per lavorare sulla sceneggiatura del progetto.

Non sono stati diffusi dettagli sulla trama, il titolo del film, secondo quanto riferito, sarà The First Omen. Fino ad ora la saga si è sviluppata con il primo lungometraggio del 1976 diretto da Richard Donner, seguito da vari sequel. Nel 2006 è stato sviluppato anche un reboot.

I produttori del progetto sono Tim Smith, David S. Goyer e Keith Levine, che lavoreranno per la compagnia di produzione Phantom Four.