Epic Games Store: svelato il gioco gratis dell’8 settembre

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis dell’8 settembre. Il gioco sarà disponibile gratuitamente sullo store, come sempre, per una settimana e quindi fino al 15 settembre. Si tratta Hundred Days – Simulatore vitivinicolo, al quale si aggiunge anche un contenuto scaricabile per Realm Royale: Reforged.

La produzione di vino potrebbe essere la tua avventura più emozionante. Produci il vino migliore interagendo con il terreno e la natura, e porta la tua azienda vinicola al successo mondiale. Lo splendido viaggio nella tradizione della produzione di vino inizia ora – si legge nella descrizione ufficiale.

Il secondo contenuto in regalo invece è il Pacchetto Realm Royale Reforged che include la skin Death’s Edge Assassin, la skin Bokserker Chicken e la cavalcatura Nogard.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.