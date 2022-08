Offerte Amazon: sconto di 7€ per la spedizione verso Locker e Counter

Le offerte di Amazon permettono di fruire di un nuovo coupon particolarmente utile ancora per poco tempo, considerando che fino alla giornata del 7 settembre 2022 è possibile fruire di uno sconto di ben 10 euro su molti ordini. Grazie al nuovo coupon 7PRENDI risulta infatti possibile ottenere uno sconto di ben 7€ su ordini dal valore minimo di 20 euro spediti verso un Amazon Hub Locker o un Amazon Counter.

Come spiegato sulla pagina che trovate accedendo al seguente link, il tutto riguarda esclusivamente il negozio di Amazon Italia, solamente per articoli venduti da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L., ricordandosi ovviamente di sfruttare il nuovo codice al fine di ottenere lo sconto.

L’offerta in questione, applicabile su moltissimi articoli, risulta perfetta per tutti coloro che conoscono già il sistema degli Amazon Hub Locker e Amazon Counter, i quali risultano perfetti per le spedizioni quando risulta necessario ritirare il pacco a qualche giorno dalla consegna, con questo che viene tenuto al sicuro fino a che non arriva il momento del ritiro.

Mancano ancora pochi giorni per fruire dello sconto in questione, e considerando che la spesa minima di 20 euro risulta davvero bassa, non resta per molti utenti che fruire della promozione in questione nel caso in cui risultino idonei, come viene specificato sulla pagina ufficiale.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.