MultiVersus: “novità molto interessanti” in arrivo la prossima settimana

MultiVersus vedrà l’arrivo di “novità molto interessanti” la prossima settimana. Lo ha svelato in un tweet il Director del gioco Tony Hyunh, rispondendo ad una domanda posta da un giocatore.

Hi, the team is working to get Guilds and the Store, but it will still be a little bit out. Our main focus is still core systems, stability, and bug fixes. The patch next week will be one of our biggest ones yet, which adds a lot of cool things. We're getting closer everyday.

— Tony Huynh (@Tony_Huynh) August 29, 2022