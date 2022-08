Look At Me: il teaser trailer del film con Chris Rock e Javier Bardem presente a Venezia 79

Look At Me è il film cortometraggio con protagonisti Chris Rock e Javier Bardem che sarà presentato Venezia 79. Ecco il teaser trailer.

Look at Me è un cortometraggio che ha come protagonisti Chris Rock e Javier Bardem. Da poco è stato diffuso il teaser trailer del film che sarà presentato durante la Mostra del Cinema di Venezia 79 nella giornata del 9 settembre.

Qui sotto trovate il teaser trailer.

L’aspetto particolare di questa produzione con due attori di spicco è il fatto che si tratta di un cortometraggio non supera i 16 minuti. La regia del lavoro è ad opera di Sally Potter. Al centro della storia c’è un direttore di gala interpretato da Chris Rock, mentre Javier Bardem veste i panni di un batterista. Nel filmato viene mostrata una discussione fra i due.

La stessa regista ha dichiarato che il corto è stato estratto da un altro progetto.