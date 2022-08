Lavoro intellettuale: causa stanchezza come quello manuale

È stato comprovato che un lavoro cognitivo prolungato è logorante tanto quanto attività manuali o fisiche intense. Uno studio di Parigi attesta questa verità. Il team di ricerca ha usato la spettroscopia di risonanza magnetica per controllare la chimica del cervello durante le ore di lavoro.

Gli esperti Mathias Pessiglione e Antonius Wiehler hanno confrontato persone molto impegnate in lavori mentalmente stancanti con individui che invece svolgono attività più rilassanti. I segnali di affaticamento sono stati attestati nel gruppo mentalmente più provato. In pratica, si presentano livelli più alti di glutammato nelle sinapsi della corteccia prefrontale del cervello.

Stando a quanto scoperto dagli studiosi, il lavoro mentale provoca l’accumulo di sottoprodotti potenzialmente tossici nella regione del cervello chiamata corteccia prefrontale. Le sostanze tossiche sovraprodotte alterano il controllo sulle decisioni virando l’energia su azioni meno dispendiose a livello mentale.

Diverse teorie hanno suggerito che la fatica rappresenta un’illusione generata dal cervello, per farci impegnare in azioni meno impegnative e più gratificanti. I nostri risultati mostrano che il lavoro cognitivo si traduce in una vera alterazione funzionale che avviene allo scopo di preservare l’integrità del funzionamento del cervello.

Mathias Pessiglione

Le evidenze indicano che basta un po’ di sano riposo per eliminare il glutammato dalle sinapsi per questo è fondamentale garantire che il cervello non subisca burnout. Il monitoraggio dei metaboliti prefrontali potrebbe quindi aiutare a rilevare un grave affaticamento mentale, il che potrebbe essere utile in caso di pianificazione di strategie e programmi di lavoro. Nei prossimi step, cercheremo di capire perché la corteccia prefrontale sembra particolarmente suscettibile all’accumulo e all’affaticamento dovuto al glutammato. Valuteremo anche l’ipotesi che questi indicatori di affaticamento possano predire il recupero di condizioni di salute come depressione o cancro.